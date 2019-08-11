إصابة امرأة في انفجار لغم حوثي جنوب تعز

أصيبت امرأة؛ جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية صبر الموادم جنوب مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطنة فاطمة محمد عبده إبراهيم (47 عامًا)، أصيبت جراء اللغم الأرضي في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم، مشيرة إلى أن المواطنة فاطمة كانت تجمع الحطب أثناء انفجار اللغم.

وأوضحت المصادر، أنه تم إسعاف المواطنة فاطمة إلى مستشفى الصفوة بمدينة تعز؛ بسبب جروحها البليغة.