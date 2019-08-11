بعد تطوان.. الحسيمة تفتح المجزرة الجماعية أمام المواطنين لنحر أضحية العيد

بمناسبة عيد الأضحى، أعلنت خلال هذا الأسبوع، مجموعة الجماعة نكور– غيس بالحسيمة، عن فتح المجزرة الجماعية المتواجدة بتراب جماعة أيت يوسف وعلي (بوكدارن) أمام المواطنين، لنحر الأضاحي، وذلك مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى التي تصادف 12 غشت الجاري.
وكشف رئيس مجموعة الجماعات مصطفى أومغار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تروم بالخصوص المحافظة على البيئة بالتقليل من الأزبال والنفايات قدر الإمكان، والمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف أومغار، أن المجزرة التي خصصت لهذا الغرض، معترف بها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتتوفر فيها المعايير الضرورية المطلوبة.
وكانت جماعة تطوان قد أعلنت في وقت سابق عن فتح المجزرة الجماعية في وجه سكان المدينة لنحر أضاحي العيد، موضحة أن هذه الخدمة المجانية مقدمة للمواطنين الذين لا يتوفرون على فضاء كاف للقيام بعملية الذبح، أو الذين يرغبون في ذبح أضاحيهم بهذا المرفق.
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