خروج مفاجئ لماينتس وأوغسبورغ من كأس ألمانيا

أصبح ماينتس وأوجسبورج أول فريقين من دوري الدرجة الأولى يودعان كأس ألمانيا لكرة القدم بعد هزيمتهما في الدور الأول أمام فريقين من الدرجة الثالثة ودوري الهواة على الترتيب يوم السبت.

وتغلب كايزرسلاوترن المنافس في الدرجة الثالثة 2-صفر على ضيفه ماينتس أمام 40 ألف متفرج فيما سقط أوجسبورج 2-1 أمام فيرل المنتمي للدرجة الرابعة.

ونجا هوفنهايم المنافس في دوري الأضواء من المصير ذاته أمام فيرتسبورج بعدما فرط في تقدمه بهدفين.

وبدا أن هوفنهايم ضمن الفوز عندما تقدم 3-2 بهدف آدم سالاي بعد تسع دقائق من الشوط الإضافي الأول لكن فيرتسبورج أدرك التعادل قبل ست دقائق من النهاية ثم سقط 5-4 بضربات الترجيح.

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ولم يواجه شالكه أي مشكلة أمام دروخترزن/أسل وانتصر 5-صفر لكن العديد من جماهير شالكه احتجوا ضد كليمنس تونيس رئيس النادي خلال المباراة ورفعوا البطاقات الحمراء.

ووُصفت تصريحات تونيس الأسبوع الماضي بالعنصرية مما أدى إلى تنحيه عن منصبه لثلاثة أشهر.

وتغلب باير ليفركوزن 4-1 على أليمانيا آخن ليتأهل إلى الدور الثاني.

وفاز بروسيا دورتموند 2-صفر على أوردينجن يوم الجمعة ليحجز مكانه في الدور الثاني فيما يحل بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفا على إينرجي كوتبوس يوم الاثنين.