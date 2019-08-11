طنجة.. وفاة ضحية حادثة مدينة الملاهي بعد دخوله في غيبوبة منذ أسبوع

توفي، مساء اليوم الأحد، بمستشفى محمد الخامس بطنجة، الشاب أنس الذي تعرض لكسر في حادث سقوط أرجوحة في مدينة الملاهي، شهر يوليوز الماضي.

وكشفت والدة الضحية لـ “اليوم24″، أن ابنها لم يكن يعاني من أي مرض مزمن، وخضع لعملية جراحية عادية على مستوى قدمه، إثر تعرضه لكسر في حادثة سقوط أرجوحة مدينة الملاهي، لكنه لم يستيقظ من غيبوبته لأسباب مجهولة، وهو ما خلف لديها صدمة كبيرة بعدما تدهورت حالته الصحة بطريقة مفاجأة.

وكانت حادثة سقوط أرجوحة في 22 يوليوز الماضي، قد خلفت حالة من الهلع في صفوف زوار مدينة الملاهي، وأدى ذلك إلى إصابة 20 شخصا بجروح طفيفة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، قبل أن تتم طمأنة أسر المصابين بأن حالة أقاربهم عادية، ولا تدعو إلى الخوف.