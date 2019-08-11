القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال حاتم القاضي، المتحدث الرسمي لوزارة الحج السعودية، إنه تم إتاحة روابط للقطريين لأداء فريضة الحج لكن حكومة الدوحة حجبتها، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية أتاحت الفرصة لكل المسلمين لأداء فريضة الحج.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج السعودية: حكومة الدوحة منعت القطريين من أداء فريضة الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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