ليبيا.. الجيش يعلن هدنة إنسانية في طرابلس ليومين

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قبول القيادة العامة لإعلان هدنة عسكرية في تخوم العاصمة تستمر لمدة يومين.

وأضاف المسماري في مؤتمر عقده السبت في بنغازي: "القائد العام أصدر قرار وقف العمليات العسكرية في تخوم العاصمة طرابلس بدءا من الساعة الـ3 ظهر اليوم السبت إلى الثالثة ظهر الإثنين".

وتابع المسماري أن القرار جاء تقديرا لهذه المناسبة من مكانة في نفوس المسلمين، والتزاما بتعاليم الدين الإسلامي وتمكينا لليبيين من الاحتفال بعيد الأضحى في ظروف هادئة.

وحذر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر من أن رد القوات المسلحة سيكون فوريا وقويا وقاسيا في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة.

وطمأن حفتر جميع الليبيين المتطلعين إلى يوم تحرير طرابلس بأن القوات المسلحة بجميع صفوفها في حالة استعداد تام للرد المناسب على كل من تسول نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق أي ضرر بالقوات المسلحة الليبية.