"الجيش الليبي" بقيادة حفتر يعلن قبوله بالهدنة الأممية خلال عيد الأضحى

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر عن "القبول بالهدنة الأممية خلال عيد الأضحى"، مشيراً إلى أنه "تم وقف جميع العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش، بدءا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، لتمكين الشعب من الاحتفال بعيد الأضحى".
وحذر من أن "رد القوات المسلحة سيكون قويا وحازما ضد أي عمليات تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة"، مؤكداً أن "القوات المسلحة على استعداد تام للرد على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بالجيش الليبي".
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