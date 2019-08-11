الشرطة النروجية: الجثة التي عثر عليها في أسلو لامرأة قريبة لمطلق النار في المسجد

أعلنت الشرطة النروجية أنّ الجثّة التي عثرت عليها ليل السبت في منزل بإحدى ضواحي أوسلو هي لامرأة قريبة للمسلح الذي أطلق النار في مسجد مجاور في اليوم نفسه، في هجوم أسفر عن جريح واحد واعتقال المهاجم.
وذكر المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد خلال مؤتمر صحافي ان "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات ، فالقتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق اليوم"، مشيراً إلى أنّ المهاجم يجمعه بالقتيلة "رابط أسري".
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