دعا سفير ومندوب ايران الدائم في مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي الدولي إلى "مواجهة الاجراء الاميركي المتمثل بفرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف"، محذراً من "الاجراء غير القانوني للولايات المتحدة الاميركية في فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف".
واشار الى ان "السبب الاساس والحقيقي لفرض الحظر على ظريف من قبل اميركا هو قدرته العالية في تمثيل شعب أيران على الساحة الدولية وكذلك دعمه الصادق للحوار والدبلوماسية والسلام والتعددية"، لافتاً إلى أن "هذا الاجراء الاميركي مثال بازر لاجراءات اميركا اللاقانونية التي لا تحصى في سياق سياسة الضغط على ايران ومن ضمنها عبر الارهاب الاقتصادي والتطاول الوقح على القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بشان الاتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني دعا المجتمع الدولي لمواجهة الحظر الاميركي على ظريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.