مسؤول ايراني دعا المجتمع الدولي لمواجهة الحظر الاميركي على ظريف

دعا سفير ومندوب ​ايران​ الدائم في مكتب منظمة ​الامم المتحدة​ في ​فيينا​ كاظم غريب آبادي الدولي إلى "مواجهة الاجراء الاميركي المتمثل بفرض الحظر على وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​"، محذراً من "الاجراء غير القانوني للولايات المتحدة الاميركية في فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف".

واشار الى ان "السبب الاساس والحقيقي لفرض الحظر على ظريف من قبل ​اميركا​ هو قدرته العالية في تمثيل شعب أيران على الساحة الدولية وكذلك دعمه الصادق للحوار والدبلوماسية والسلام والتعددية"، لافتاً إلى أن "هذا الاجراء الاميركي مثال بازر لاجراءات اميركا اللاقانونية التي لا تحصى في سياق ​سياسة​ الضغط على ايران ومن ضمنها عبر ​الارهاب​ الاقتصادي والتطاول الوقح على القرار 2231 الصادر عن ​مجلس الامن الدولي​ بشان ​الاتفاق النووي​".