بيونغ يانغ: كيم أشرف شخصياً على التجربة الصاروخية الأخيرة

ذكرت سلطات ​بيونغ يانغ​، ان زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​، أشرف شخصياً على التجربة الصاروخية الأخيرة التي كانت اختباراً لـ"سلاح جديد" .

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