تاس: فرنسا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ليبيا بعد مقتل موظفين أمميين

أفاد مصدر دبلوماسي في ​الأمم المتحدة​ ب​نيويورك​ لوكالة "تاس" الروسية بأن "​مجلس الأمن الدولي​ قد يعقد جلسة خلال ​الساعات​ القريبة لبحث التصعيد الأخير في ​ليبيا​، على خلفية مقتل موظفيْن أمميين هناك"، موضحاً أن "​فرنسا​ طلبت إجراء جلسة طارئة وقد تقدم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​ لشؤون ​إفريقيا​، بينتو كيتا، إحاطة حول الوضع في البلاد".

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