خارجية اليمن: نحمل الإمارات والمجلس الانتقالي تبعات الانقلاب على الحكومة بعدن

حملت ​وزارة الخارجية اليمنية​ ​الإمارات​ والمجلس الانتقالي الجنوبي "تبعات الانقلاب على ​الحكومة​ الشرعية في عدن"، مطالبةً الإمارات بـ"وقف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل وفوري".

وأكدت أن "ما تعرضت له عدن ومؤسسات الدولة فيها هو انقلاب على الشرعية من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة ​الإمارات العربية المتحدة​"، مشددةً على أن "ذلك يخالف بشكل صريح وواضح الهدف الرئيس الذي دعي من أجله ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​".

وأفادت بأن "التحالف جاء بدعوة من الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للتدخل العسكري في اليمن بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة استنادا إلى القانون الدولي وميثاق ​الأمم المتحدة​، لحماية الجمهورية من الانقلاب الحوثي المدعوم من ​إيران​".