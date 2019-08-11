سفير أميركا بألمانيا: استمرار اعتماد برلين على قوات أميركا للحماية أمر مزعج

رأى سفير ​الولايات المتحدة​ لدى ​ألمانيا​ ريتشارد غرينيل أن "تقاعس ألمانيا عن زيادة إنفاقها على الدفاع واستمرار اعتمادها على ​القوات الأميركية​ للحماية هو أمر مزعج"، مشيراً إلى أنه "من المزعج افتراض أن دافعي ​الضرائب​ الأميركيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أميركي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم من الميزانية على البرامج المحلية".

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