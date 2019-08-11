شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 فتاوى مضلة للتيار السلفى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتاوى عديدة صدرت من التيار السلفى ليس لها أى سند فى الإسلام، فتاوى صدرت من غير متخصصين، تسبتت فى حدوث جدل واسع فى المجتمعات العربية، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 4 فتاوى شاذة من التيار السلفى. فتوى سلفية منسوبة للشيخ أبو إسحاق الحوينى تحرم كشف وجه المرأة فتوى سلفية تبيح زواج الطفلة فتوى سلفية تحرم شراء السيارات من البنوك بتقسيط Advertisements فتوى سلفية تحرم تهنئة الأقباط بأعيادهم

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