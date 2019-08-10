“الراية” القطرية: متولي في مفاوضات للعودة لقطر.. هل يغادر “المايسترو” الرجاء هذا الصيف؟ – صورة

عاد محسن متولي، صانع ألعاب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ليثير الجدل من جديد، داخل الفريق الأخضر، وذلك بعد أن كتبت مجموعة من التقارير الصحفية القطرية، اليوم السبت، دخوله في مفاوضات مع فريق الوكرة القطري، من أجل العودة إليه هذا الصيف.

وحسب صحيفة “الراية” القطرية الشهيرة، في عددها لليوم، فإن متولي دخل في مفاوضات مباشرة مع إدارة النادي القطري، من أجل العودة إليه هذا الصيف، وذلك بعد أن تعرض لاعبه العماني، جميل اليحميدي، لإصابة خطيرة، وهي قطع الرباط الصليبي.

وشددت الصحيفة ذاتها، على أن الوكرة يضع اسم اللاعب المغربي، كخيار أول، من أجل الإلتحاق بالفريق، وقد دخل معه فعلا في مفاوضات مباشرة.

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ومن المرتقب أن، يصدر اللاعب توضيح لما تروجه الصحف القطرية، خاصة وأن هذه الأخبار شوشت بال عشاق الفريق الأخضر، التي تراهن على خدماته في خط وسط الفريق.

وكان الرجاء، قد تعاقد بداية الصيف الحالي، مع متولي، لمدة موسمين، قادما من قطر، حيث جاور مجموعة من الأندية هناك.