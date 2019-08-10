فرار سجين بطريقة هوليودية يستنفر أمن طنجة.. كان محكوما بـ12 سنة وقطع قضبان الزنزانة للهروب

شهد سجن “ساتفيلاج”، صباح اليوم السبت، حالة استنفار قصوى بعدما تمكن أحد السجناء، من الفرار بطريقة هوليهودية خارج أسوار المؤسسة السجنية.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم24” فإن السجين “س.ز” والملقب بـ””سعيد حكمة” من مواليد 1992، والمحكوم بـ12 سنة سجنا نافذا ويقطن بمنطقة حكامة، تمكن من قطع شباك زنزانته والفرار خارج سور السجن.

من جهتها أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت، أن سجينا معتقلا بالسجن المحلي طنجة 1، تمكن من الفرار من هذه المؤسسة في على الساعة السادسة صباحا.

وكشفت المندوبية في بلاغ لها أن المؤسسة أوفدت لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.