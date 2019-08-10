عيد الأضحى: إرشادات لأكل صحيّ ولتجنُّب الحوادث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تكثر الزيارات والمعايدات والرحلات طيلة أيام عيد الأضحى، وفي ما يلي بعض النصائح السريعة المتعلّقة بهذه النشاطات، كالأكل والتنزه وما إلى ذلك. لتجنب الحوادث خلال فترة العيد: تجنبوا السرعة الزائدة على الطرق الخارجية وأثناء التنقل.

لا تُضرموا النيران في الأعشاب والأماكن غير المُعدة لذلك.

حذّروا أطفالكم من اللهو والعبث بمسببات الحرائق، والألعاب النارية.

أبعدوا أطفالكم عن الألعاب التي تشكل خطرا عليهم.

تقيدوا بتعليمات وإرشادات السلامة داخل الأماكن التي تزورونها كمدن الملاهي والمسابح والمنتزهات العامة. نصائح مفيدة في ما يتعلّق بالأكل: عليكم بالاعتدال في الأكل، دون إقلال أو إفراط.

التقليل قدر الإمكان من تناول اللحوم الحمراء والكبد، ولا سيّما بالنسبة لكبار السن.

يفضل أن تطهى اللحوم بالشواء أو السلق، وعليكم بتفادي القلي لأنه يزيد من محتواها الدهني.

كثير منا يحب المشروبات الغازية، إلا أنها تزيد من درجة حموضة المعدة، وتعمل على إتخامها، لذا يفضل الامتناع عنها.

الحلويات على اختلاف أنواعها، من أكثر أنواع الطعام التي تؤكل في العيد، ولكن لا تأكلوها في بداية نهاركم، ولا تفتتحوا الوجبات بها، لما لها من تأثير سلبي على المعدة.

تنويع الوجبات وأوقاتها أمر لا بد منه، لذا عليكم بتناول وجبتي الفطور والعشاء، كذلك في العيد، ولكن دون الإفراط فيهما، ويُفضل أن تجعلوا السلطات المكونة من الخضراوات الطازجة من المكونات الرئيسية فيهما.

يجب على مرضى السكري والكلى والقلب وضغط الدم الابتعاد عن الأطعمة المملحة، مع الانتباه لمعدلَي ضغط الدم، والسكر في أجسادهم.

السوائل في غاية الأهمية، ولا سيّما الماء، لذا لا تُكثروا من تناول الشاي والقهوة، وغيرها من المشاريب التي قد تضركم.

الإكثار من إضافة الخضراوات عموما للوجبات.

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