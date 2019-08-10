القدس - بواسطة محمد عز العرب - يهنّئ طاقم موقع "عرب 48" أبناء أمتنا العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني، بحلول عيد الأضحى المبارك، برمزيّته التي تحمل معاني الفداء والتضحيّة والمساواة، آملين أن يعود علينا بالخير والبركة، وأن تكون أوطاننا سالمة آمنة بعيدًا عن الطغاة، وشعبنا الفلسطيني محرّرًا من قيود الاحتلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضحى مبارك... كل عام ونحن للحريّة أقرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.