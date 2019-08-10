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وجيه وباراس يهنئون الزبيدى بالانتصارات وعيد الاضحي

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هنأ المستشار وجيه الوجيهي والقاضي جمال باراس عضوى  الجمعية الوطنية بالقاهرة ببرقية تهنئة  الرئيس عيدروس الزبيدى ورئيس الجمعية الوطنية احمد بن بريك  وقيادة المجلس الانتقالي وشعبنا الجنوبي العظيم  بالانتصار الذي تحقق ضد قوى الظلام والتخلف والجهل.

كما تقدما بالتهنئة  لقواتنا المسلحة الجنوبيه التي أثبتت جدارتها وكفاءتها العاليه في تحقيق هذا النصر.

واختتما البرقيه بتهنئة الرئيس  بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعبنا الجنوبي وعلى قواتنا المسلحة بالخير ومزيدا من الانتصارات

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