اعتقال منتسب بقيادة حرس الحدود بحوزته مواد مخدرة في بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية اعتقلت منتسبا في قيادة حرس الحدود بحوزته مواد مخدرة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "اثناء تشكيل ممارسة من قبل دوريات النجدة ضمن شارع فلسطين ببغداد، تم القبض على احد منسوبي قيادة حرس الحدود (هارب) يحمل باج اصولي لكن نافذ ويقود عجلة نوع لاندكروز".

واضاف ان "المعتقل يحمل مواد مخدرة كرستال غرام ونص وانبولة"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات الاصولية بحقه".