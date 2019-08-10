الدفاع المدني ينشر فرقا ثابتة قرب المولات والمتنزهات والساحات العامة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن نشر فرق ثابتة قرب المولات والمتنزهات والساحات العامة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية ينوز، نسخة منه ان "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان امر بنشر فرق ثابتة طيلة ايام عيد الاضحى بالقرب من المولات والمتنزهات والساحات العامة والمراقد المقدسة والاماكن الترفيهية".

واضاف ان "هذه الفرق يكون تدخلها مباشر وفوري في حال وقوع اي طارئ".