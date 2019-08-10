السامرائي يبحث مع قائد عمليات صلاح الدين دور القوات الأمنية في تسهيل عودة النازحين

بحث رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، السبت، مع قائد عمليات صلاح الدين دور القوات الأمنية في تسهيل عودة النازحين، فيما ثمن دور القيادة في استباب الأمن بالمناطق المحررة.

وقال مكتب السامرائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي التقى قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، وبحث معه الأوضاع الأمنية في قاطع عمليات محافظة صلاح الدين ودور القوات الأمنية في تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، سواء في بيجي أو العوجة أو المناطق الأخرى وإزالة المعوقات التي تحول دون عودتهم".



وثمن السامرائي "دور قيادة العمليات في استباب الأمن في المناطق المحررة"، داعياً إلى "ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية والجهود الاستخبارية لسد الثغرات ومنع حصول خروقات أمنية من قبل التنظيمات الإرهابية، وضرورة العمل على تطبيع الأوضاع في المناطق التي نزح منها الأهالي".

وقدم قائد عمليات صلاح الدين خلال اللقاء عرضاً وافياً للواقع الأمني في المحافظة، وما تم تحقيقه في ملف عودة النازحين ودور قيادة العمليات في ذلك مؤكداً "استمرار العمل بهذا الاتجاه وبما يضمن استقرار الأوضاع وعودة الحياة الطبيعية في جميع مناطق المحافظة".