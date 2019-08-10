السعودية تدعو الأطراف اليمنية لاجتماع عاجل بشأن أحداث عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت السعودية، مساء السبت، الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في العاصمة المؤقتة عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بالخارجية السعودية قوله، إن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأوضح المصدر أن الاجتماع يهدف لمناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، للتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة اليمنية وعودة أمنها واستقرارها.

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وفي وقت سابق، طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بدءا من الساعة الواحدة (01:00) بعد منتصف هذه الليلة.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف ستستخدم القوة العسكرية ضد كل مَن يخالف ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ودعا جميع المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.