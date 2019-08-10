التحالف العربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بدءا من الساعة الواحدة (01:00) بعد منتصف هذه الليلة.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف ستستخدم القوة العسكرية ضد كل مَن يخالف ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ودعا جميع المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

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وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل مَن يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.





وفي الوقت ذاته، دعا التحالف العربي كل الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من مليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش التي أوقدت نار الفتنة وزرعت الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

كما تعبر قيادة القوات المشتركة للتحالف عن شكرها للقيادات الوطنية اليمنية التي استجابت لنداء التحالف ومناشدات الشعب اليمني وغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني.