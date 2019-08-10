دعوات للتهدئة في عدن وتفجير بنغازي.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" السبت 10 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: دعوات عربية للتهدئة وعدم التصعيد في عدن اليمنية، قتيلان و10 جرحى في تفجير إرهابي خارج مركز تسوق ببنغازي، كاتب ألماني: داعش أكبر مستفيد من استهداف أردوغان لسوريا، جهود مصرية لتوحيد رؤى قوى المعارضة السودانية، المصالحة اللبنانية تسلك طريقها.. انتصار غير معلن للحريري وجنبلاط، الجيش الليبي يعلن هدنة إنسانية في طرابلس ليومين، الجامعة العربية تطالب برد حازم على مخططات اقتحام الأقصى.

أما في الاقتصاد فتطالعون: الالتزامات المالية كابوس يطارد الشركات التركية، رغم حرب التجارة.. الصين تستعد لاستقبال أكبر شحنة خام أمريكي، أزمة قد تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا، السندات الدولارية اللبنانية تصعد وسط آمال بانفراجة سياسية، 5 مليارات دولار استثمارات متوقعة بالطاقة في الإمارات والسعودية ومصر.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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