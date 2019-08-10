الجامعة العربية تحذر من اقتحام الأقصى في العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت جامعة الدول العربية من خطورة قرار الجماعات المتطرفة والمستوطنين الإسرائيليين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل» تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام المسجد الأقصى تشكل تهديدا حقيقيا للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزما وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الإسرائيلي الوشيك والمتمثل بقرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين لاقتحام باحات الحرم وتدنيس الأقصى.

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستهترة بالقانون والقيم الإنسانية والمعبرة عن الإرهاب الرسمي المنظم تتطلب المساءلة، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء هذا التهديد المستمر والمتصاعد وما يتركه الاستخفاف الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والصلف والتحدي لإرادة المجتمع الدولي من نتائج.

من ناحية أخرى، أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى رام الله لتأسيس 650 وحدة استيطانية جديدة، وذلك استمرارا لمنهج تقويض السلطة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين وكل فرص وإمكانات تحقيق السلام.