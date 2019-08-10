الاستغلال يدفع مئات العمال للإضراب في قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغ السلطات القطرية نظام الكفالة.

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وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس» لما فقيه: «العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظر وتمنع الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال، لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة».

وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن العمال الوافدين يخضعون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة.

وأضافت «هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يلغ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل».

ولم تفلح بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة القطرية من وقف إضرابات العمال نتيجة الظروف السيئة التي يعانون منها في الدوحة.