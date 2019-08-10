مرتكب جريمة تكساس: كنت أريد قتل المكسيكيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبلغ المتهم بإطلاق نار دام أسفر عن مقتل 22 شخصا في مركز للتسوق في إل باسو بولاسة تكساس الأمريكية الأسبوع الماضي، الشرطة أنه استهدف المكسيكيين، وذلك في إفادة خطية نقلت عنها تقارير إخبارية.

ووفقا للوثيقة التي وضعت صحيفة نيويورك تايمز رابطا لها، أعلن المشتبه به باتريك دبليو كروسيوس أن «هدفه كان المكسيكيين»، وقالت الوثيقة إن كروسيوس تحدث إلى الشرطة علانية بعد احتجازه والتنازل عن حقه في التزام الصمت.

وقال للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون لدى خروجه من سيارته ويداه مرفوعتان مستسلما للشرطة بعد أن رصدوه عند مفترق طرق «أنا مطلق النار»، وبعد إلقاء القبض عليه رسميا، أبلغ السلطات أنه دخل المتجر ببندقية هجومية وذخيرة.