أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن "المسلحين يواصلون جهودهم لتوسيع الرقعة الخاضعة لسيطرتهم في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد"، مشيراً إلى أن "المجموعات الإرهابية وتقوم بحشد كتائبها في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب".
وأوضح أنه "تم رصد قيام تنظيم "هيئة تحرير الشام" بنقل نحو 120 مسلحا وثلاث عربات مصفحة وأربع سيارات "بيك أب" مزودة برشاشات ثقيلة من بلدة حيش في ريف إدلب الجنوبي، إلى خط التماس مع القوات الحكومية السورية"، مشيراً إلى أن "جماعة "أجناد القوقاز" المتطرفة نقلت نحو 200 مسلح و5 عربات مصفحة و10 سيارات "بيك أب" مزودة برشاشات، وسيارتي شحن ملغومتين إلى خط التماس".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي: المسلحون يحاولون توسيع مناطق سيطرتهم في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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