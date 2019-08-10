مركز المصالحة الروسي: المسلحون يحاولون توسيع مناطق سيطرتهم في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ أن "المسلحين يواصلون جهودهم لتوسيع الرقعة الخاضعة لسيطرتهم في منطقة خفض التصعيد ب​محافظة إدلب​ شمال غرب البلاد"، مشيراً إلى أن "المجموعات الإرهابية وتقوم بحشد كتائبها في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأوضح أنه "تم رصد قيام تنظيم "​هيئة تحرير الشام​" بنقل نحو 120 مسلحا وثلاث عربات مصفحة وأربع سيارات "بيك أب" مزودة برشاشات ثقيلة من بلدة حيش في ​ريف إدلب الجنوبي​، إلى خط التماس مع ​القوات​ الحكومية السورية"، مشيراً إلى أن "جماعة "أجناد ​القوقاز​" المتطرفة نقلت نحو 200 مسلح و5 عربات مصفحة و10 سيارات "بيك أب" مزودة برشاشات، وسيارتي شحن ملغومتين إلى خط التماس".