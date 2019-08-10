التحالف العربي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن

طالب التحالف العربي بـ"وقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة"، مهددا باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك، داعياً الانتقالي والحزام الأمني إلى "لانسحاب فورا من المناطق التي سيطرا عليها في عدن"، مؤكداً "إننا لن نتوانى عن مواجهة من يخالف طلب وقف النار والتعدي على المؤسسات في عدن".
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