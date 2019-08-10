الرياح وارتفاع الحرارة في اليونان يشعل أكثر من خمسين حريقا

يحاول مئات من عناصر الإطفاء في اليونان إخماد أكثر من خمسين حريقاً جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة، أبرزها حريقان قرب أثينا.
وتمت تعبئة أكثر من 450 عنصر إطفاء و23 طائرة في مختلف أنحاء البلاد للتصدي لهذه الحرائق التي اندلع أحدها في جزيرة ايلافونيسوس، إضافة إلى اثنين في محيط بلدة ماراثوناس قرب أثينا.
وتم إخلاء مخيم وفندق في الجزيرة المذكورة وأجلي مشاركون في أنشطة صيفية قرب ماراثوناس، بحسب وكالة الأنباء اليونانية الرسمية.
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