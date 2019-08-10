مسؤول ايراني: تطورات كشمير مقلقة لايران والدول الاسلامية الاخرى

اعرب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ال​ايران​ية ​اللواء​ محمد باقري عن "قلق ايران والدول الاسلامية الاخرى ازاء تطورات ​كشمير​"، مؤكداً أن "التوجهات العسكرية من الجهتين في هذه المنطقة تزيد الاوضاع تعقيدا".

واكد "ضرورة الحفاظ على الهدوء في ادارة احداث ووقائع كشمير"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع من الجهتين الامتناع عن اي اتخاذ اي قرار متسرع حول مصير هذه المنطقة ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار مطالب شعبها".

ولفت إلى "إننا نامل بان يتم في ظل الجهود السياسية توفير الحقوق الواقعية للمسلمين في هذه المنطقة وتجنب جرح مشاعر الشعوب الاسلامية".