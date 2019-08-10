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الخارجية السعودية تدعو الى اجتماع عاجل للمتحاربين في عدن

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دعت ​الخارجية ​، إلى "اجتماع عاجل" للأطراف اليمنية المتحاربة في عدن، وذلك بعيد إعلان الانفصاليين الجنوبيين سيطرتهم إثر أربعة أيام من القتال على القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية الموقتة.

ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان، ​الحكومة اليمنية​ وجميع الأفرقاء التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني ​المملكة العربية السعودية​ لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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