طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الاحد

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان "طقسا صيفيا رطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ​نهار الاحد​ حيث يتأثر ​لبنان​ بكتل هوائية حارة قادمة من شبه ​الجزيرة​ العربية"، متوقعةً أن يكون ​الطقس​ يوم غد الاحد غائم جزئيًا مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية و رياح ناشطة احيانا كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات ليلاً، أما الإثنين غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رياح ناشطة احيانا والثلاثاء غائم جزئيّاً دون تعديل بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات و رياح ناشطة احيانا".

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