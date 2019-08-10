لحام مهنئا بالأضحى: لنجمع قوانا مسلمين ومسيحيين لبناء عالم أفضل

هنأ بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق و​الإسكندرية​ وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك السابق ​غريغوريوس الثالث لحام​، ب​عيد الأضحى​ المبارك، في رسالة توجه فيها إلى "إخوتي المسلمين الأحباء، لا سيما في بلادنا العربية"، بالقول: "عيد الأضحى يجمعنا بكم، أيها الأحباء، ولهذا أتوجه إليكم بهذه المعايدة القلبية الأخوية". وأشار الى ان "على أساس التضحية والفداء والعطاء تبنى الأسرة، ويبنى الوطن، وتبنى الدساتير الدولية والاجتماعية والوطنية، وتبنى حضارة ​المحبة​، لا بل يبنى الإنسان."

وشدد لحام على ان عيد الأضحى، دعوة لنا لكي نعمل معا، كل في موقعه، وحسب دعوته ومكانته في المجتمع، لإيقاف الحروب والصراعات والنزاعات والمظالم، وإحلال السلام، ولأجل التعاون من خلال المؤسسات الخيرية والاجتماعية، في سبيل إسعاد الآخرين، لا سيما كما تقول وثيقة الأخوة الإنسانية: "الفقراء والبؤساء والمحرومين والمهمشين والأرامل والمهجرين و​النازحين​ والمعوقين وضحايا الحرب و​الإرهاب​ والظلم والمستضعفين والخائفين والأسرى والمعذبين في الأرض".

واستطرد ان " هذا يدعونا عيد الأضحى، وهذا هو برنامج قيم إيماننا المقدس، ولأجل تحقيقه نجمع قوانا مسلمين ومسيحيين، لبناء عالم أفضل، يدعونا الله تعالى لنكون صانعي مستقبل جميل مشرق للأجيال الطالعة في بلادنا، مهد ​الديانات​ والحضارات".