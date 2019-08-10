النشرة: العثور على المواطن مراد مراد مقتولا في بلدة بريتال

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ عن العثور على المواطن مصطفى مراد مراد مقتولا اليوم، في منزل محمود طليس الملقب أبو كبة، في ​بلدة بريتال​، جراء إصابات بطلقات في رأسه، وما زالت الاسباب مجهولة حتى الان. وبدأت الادلة الجنائية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة.

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