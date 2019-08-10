شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، خلال إستقباله وفودا شعبية في ​بنت جبيل​، على أن "ما حصل بالأمس من مصارحة ومصالحة بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​طلال ارسلان​ برعاية ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ يجب أن يستفاد منه من أجل التعويض عما أصاب البلد من خسارة على المستويات كافة، وعلى الجميع أن يدرك بأن التحديات الداخلية لا تبني وطنا على الإطلاق".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي بزي: للتعويض عما أصاب البلد من خسارة على كل المستويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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