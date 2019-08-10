شرطة بلدية طرابلس أوقفت العديد من المتسولين

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "عناصر ​شرطة بلدية طرابلس​، بدأوا حملة لمكافحة ​ظاهرة التسول​، بإيعاز من رئيس ​البلدية​ ​رياض يمق​ وقائد شرطتها المؤهل ربيع الحافظ، بعدما تلقت البلدية شكاوى من مواطنين عن تعرضهم لمضايقات من المتسولين ولأعمال نشل وتم توقيف العديد من المتسولين في مختلف مناطق المدينة وأسواقها، واقتيدوا إلى مركز شرطة البلدية، ثم سلموا إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة".

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