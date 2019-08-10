إصابة شخص إثر اطلاق نار داخل مسجد في النروج

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اوسلو: أعلنت الشرطة النروجية أن شخصا أصيب في إطلاق نار وقع السبت داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النروجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.

وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

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ووقع إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، إحدى ضواحي أوسلو.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف "أبيض" البشرة.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية إن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".