شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التجار للمواطنين خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على الأسعار والأسواق تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، لمنع بعض التجار الجشعين من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع والمنتجات.

وتساءل "زين الدين"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها الحكومة للرقابة على الأسعار والأسواق، مؤكدا ضرورة التدخل العاجل لمنع التجار وغيرهم من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع والمنتجات.

Advertisements

فيما أكدت النائبة هيام حلاوة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق من الجهات الرقابية المختصة، ومنع استغلال التجار تلك المناسبات لرفع الأسعار على المواطنين.

وقالت هيام حلاوة إن كل أجهزة ومؤسسات الدولة تستعد بالفعل لعيد الأضحى المبارك، وتقوم بجولات متعددة فى الأسواق للسيطرة على الأسعار.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تشارك المواطنين فى تخفيف الأعباء وفتح العديد من المنافذ ذات الأسعار المخفضة، وأهمها منافذ كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك لضبط الأسعار وعدم المغالاة من قبل التجار واستغلال المواطنين.