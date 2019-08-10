الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب خلاله عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب - من جانبه - عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله - عز وجل - أن يُعيده على الشعب الفلسطيني الشقيق وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.
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