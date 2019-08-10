محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:
قال النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة الإيجار القديم الحالية للوحدات السكنية، تتعارض مع الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف "نصر الدين"، في تصريح لمصراوي، اليوم السبت: "الإصلاح الاقتصادي، عملية شاملة يحب أن تتم على كافة مؤسسات الدولة"، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم الحالي، يتعارض مع العدالة الاجتماعية.
وقال: "لا يمكن أن نشترى كيلو اللحمة بـ١٤٠ جنيهًا ويظل سعر إيجار الشقة ثابت بـ 8 جنيهات".
ولفت النائب أنه سيقوم بالتعاون مع عدد من نواب البرلمان، بتقديم مشروع متوازن بشأن قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
يذكر أن مجلس النواب شهد جدلًا واسعًا خلال دور الانعقاد السابق، بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان لتأجيل المناقشات.
كانت هذه تفاصيل خبر "كيلو اللحمة بـ 140 وإيجار الشقة بـ 8 جنيه".. نائب يرفض استمرار الإيجار القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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