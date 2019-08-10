الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم /السبت/، بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن خادم الحرمين الشريفين أعرب - من جهته - عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وتمنياته لمصر (حكومة وشعبا) بكل الخير والازدهار والتقدم.

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