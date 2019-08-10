ولي عهد أبوظبي يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ) تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم /السبت/ من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب - من جانبه - عن الامتنان للشيخ محمد بن زايد على التهنئة الكريمة، متمنيا له ولدولة الإمارات الشقيقة كل الازدهار والرخاء.

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