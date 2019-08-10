أبو مازن يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم السبت اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، أعرب خلاله عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى

المبارك، داعياً الله - تعالى - أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب - من جانبه - عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله - عز وجل - أن يُعيده على الشعب الفلسطيني الشقيق وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.