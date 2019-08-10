وزير الإعلام اليمني يطالب مجلس الأمن بالقيام بواجباته إزاء الوضع بعدن

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهما إزاء عدن بموجب القانون الدولي. وقال الإرياني - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية الليلة - "ما حصل من سيطرة على مقار رسمية واقتحامات في عدن انقلاب على الشرعية". في عدن انقلاب على الشرعية".

وأكد وزير الإعلام اليمني أن الشعب اليمني سيواصل كفاحه حتى تحرير اليمن من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

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