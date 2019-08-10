تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم السبت من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ملك البحرين الشقيقة؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسى، متمنيا له ومملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاهل البحرين يهنئ السيسي "هاتفيا" بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.