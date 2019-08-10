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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن ليبيا بطلب من فرنسا

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أكدت قناة (العربية) الإخبارية الليلة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة مساء اليوم بشأن ليبيا بطلب من فرنسا، ولم تشر

القناة إلى مزيد من التفاصيل.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين

بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية.
وقالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا السبت؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.
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