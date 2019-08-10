مصادر حكومية تكشف حقيقة سيطرة قوات (الحزام الأمني) على قصر المعاشيق

نفت مصادر حكومية يمنية سيطرة قوات (الحزام الأمني) في اليمن، التابع للمجلس الانتقالي مساء اليوم السبت سيطرتها على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن المصادر قولها إن قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحت سيطرة

الحكومة الشرعية وبداخله عدد من الوزراء.وكانت قوات (الحزام الأمني) قد أعلنت سيطرتها على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، بعد مفاوضات مع ضباط وجنود كانوا بداخله.وقالت مصادر يمنية إن "قوات الحزام الأمني تمكنت بعد مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية من السيطرة على المعسكر التابع للواء الثالث حماية رئاسية، كما سيطرت على معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في مدينة عدن".يأتي هذا التطور في محافظة عدن بعد معارك بين قوات (الحزام الأمني) وقوات الحماية الرئاسية لليوم الرابع على التوالي، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.