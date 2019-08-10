بغداد (الاتحاد) رجح مصدر سياسي، أن الملفات الخلافية بين العراق والكويت ستنتهي بنهاية العام المقبل، فيما أشار إلى أن البلدين سيشهدان زيارات متبادلة في الفترة المقبلة. وقال المصدر إن «العراق والكويت اتفقا على حسم ملفات مهمة عدة، حيث شُكلت لجان حكومية لرسم خريطة طريق لإنهاء بعض القضايا العالقة»، مرجحاً أن «يتم نهاية العام 2020 المقبل، إغلاق غالبية الملفات الخلافية الرئيسة مع الكويت». وأضاف أن «حقول النفط المشتركة والحدود البحرية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية وإنشاء منطقة حرة بين البلدين تكون غير خاضعة للجمارك ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الانتقال إليها من دون ضوابط، كلها ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة»، لافتاً إلى أن «البلدين سيشهدان زيارات متبادلة في الفترة المقبلة بهدف إنجاز هذه الاتفاقيات التي سينهي بعضها خلافات استمرت لعقود طويلة، مثل الحدود وحقول النفط المشتركة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء الملفات الخلافية بين العراق والكويت نهاية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.